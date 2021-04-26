Son dakika... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

S.E'nin İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Taşköprü ilçesinde satacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine, zanlı teknik takibe alındı. Şüphelinin bindiği otobüs ilçe girişinde durduruldu. Üzerinde 200,49 gram uyuşturucu ele geçirilen S.E, gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalzeytin ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen G.Y'nin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:22:42. #1.16#

title