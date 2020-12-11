KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

11.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:46

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler elde edilen ve Kastamonu'da ikamet ettikleri belirlenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik 2 Ekim'de operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda yakalanamayan ve hakkında arama kaydı çıkarılan yabancı uyruklu M.I, ekiplerin takibi sonucunda Sakarya'da yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden teslim alınan şüpheli, gerekli işlemler için Kastamonu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı
KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı
KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı
KASTAMONU - DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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