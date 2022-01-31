Son Dakika | Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi
AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 7 yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, 25 Ocak'ta il merkezinde 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel