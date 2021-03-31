Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KASTAMONU - Kastamonu'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Daire Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen şahıslara ait il merkezinde altı farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU