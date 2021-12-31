Son dakika: Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı konak kullanılamaz hale geldi
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Bekirli köyünde Hasan Ertürk'e ait 3 katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, itfaiye ekipleri ile köylüler müdahale etti.
Söndürülen yangında konak kullanılamaz hale geldi.
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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