Son Dakika | Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da "aranan şahısların yakalanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Kastamonu'da "aranan şahısların yakalanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonda 19 ekipte 73 personel görev aldı.

Operasyonda hakkında arama-yakalama kararı olan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA