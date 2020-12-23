Son Dakika | Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti
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Son Dakika | Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti

23.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:14
Son Dakika | Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Sınarcık Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatı katında başlayan yangın, çevreden geçenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. 4 katlı binanın çatı katından çıkan dumanları gören vatandaşların durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine yangına müdahale eden Bozkurt Belediyesi itfaiye ekibi, yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Son Dakika | Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti
Son Dakika | Kastamonu'da çatıda çıkan yangına ekipler müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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