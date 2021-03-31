Son Dakika | Kastamonu'da bir mahallede karantina süresi 7 gün uzatıldı
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Son Dakika | Kastamonu'da bir mahallede karantina süresi 7 gün uzatıldı

Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kastamonu'da bir mahallede karantina süresi 7 gün uzatıldı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede bu sürenin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede bu sürenin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca daha önce Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Mahalledeki karantina süresinin 1 Nisan'da dolacağı belirtilen açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bu sürenin 7 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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