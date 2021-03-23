Son dakika! Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
23.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:35
Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, Hamzaoğlu köyü Çattepe Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu