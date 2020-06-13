Son Dakika | Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika güncel haberi... Kastamonu'nun Araç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.
13.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:23
Kastamonu'nun Araç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir mahalle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Çay Mahallesi, ikinci bir karara kadar karantina altında tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA