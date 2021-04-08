Son dakika... Kastamonu'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinaya son verildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde uygulanan karantinaya son verildi.

Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Başköy köyünün 26 Mart'ta ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı hatırlatıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka sayılarının azaldığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine mahalledeki karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor