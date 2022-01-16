Son dakika: Kastamonu'da belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.

Kentte iş makinesiyle kar küreyen belediye personeli çocukların kızak ve poşetlerle kaydığını gördü.

Çocuklar daha sonra belediye personelinin yanına gelip "Yapmasan olmaz mı?" diyerek karın temizlenmemesini istedi.

Çocukların istediğini kırmayan belediye personeli, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İsteklerinin yerine getirilmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü ilgi gördü.