Son dakika: Kastamonu'da belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı - Haberler
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Son dakika: Kastamonu'da belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı

Son dakika: Kastamonu'da belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.

Kentte iş makinesiyle kar küreyen belediye personeli çocukların kızak ve poşetlerle kaydığını gördü.

Çocuklar daha sonra belediye personelinin yanına gelip "Yapmasan olmaz mı?" diyerek karın temizlenmemesini istedi.

Çocukların istediğini kırmayan belediye personeli, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İsteklerinin yerine getirilmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü ilgi gördü.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi... Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.

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