Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınabildi. Yangında 2 ev ile bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait evler ile bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ve Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın, diğer evlere sirayet etmeden söndürülerek kontrol altına alınabildi.

Yangında 2 ev ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU