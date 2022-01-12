Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınabildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınabildi. Yangında 2 ev ile bir ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait evler ile bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ve Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın, diğer evlere sirayet etmeden söndürülerek kontrol altına alınabildi.

Yangında 2 ev ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kastamonu'da 2 ev ile bir ahırın yandığı yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title