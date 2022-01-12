Son dakika: Kastamonu'da 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 ev ile bir ahırda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde, Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait evler ile bir ahırda yangın başladı.

Pınarbaşı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler, yangının söndürülmesi için mücadele ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmeye başladıklarını söyledi.

Rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirten Yaşar, yangının diğer evlere sıçramaması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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