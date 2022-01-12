Son dakika: Kastamonu'da 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kastamonu'da 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Kastamonu'da 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 ev ile bir ahırda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2 ev ile bir ahırda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Başköy köyü Meyiller Mahallesi'nde, Ramazan Mert ve Şaban Mert'e ait evler ile bir ahırda yangın başladı.

Pınarbaşı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler, yangının söndürülmesi için mücadele ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etmeye başladıklarını söyledi.

Rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirten Yaşar, yangının diğer evlere sıçramaması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Son dakika: Kastamonu'da 2 ev ile ahırda çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title