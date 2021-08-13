Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti. (5)

lCumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz."

Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz'
Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz'
Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz'
Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'ta Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Bozkurt'a geldi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ece Üner Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:23:14. #1.16#

title