Son dakika... KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz"

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti. (5)

lCumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel bölgesinde) Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıkça inşallah 1 yıl içerisinde burada da bu konutları bitireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu