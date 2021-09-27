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Son Dakika | Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Neslihan Çalışkan'ı transfer etti

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Son Dakika | Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Neslihan Çalışkan'ı transfer etti

Gelen son dakika haberine göre Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden Neslihan Çalışkan'ı renklerine bağladı.

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden Neslihan Çalışkan'ı renklerine bağladı.

Süper Lig'in yanı sıra Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kastamonu ekibi, kadrosuna yeni bir hentbolcu kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'nden 24 yaşındaki Neslihan'ın transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Neslihan'ın sol oyun kurucu mevkisinde oynadığı ifade edilen açıklamada, "Kastamonu kariyerine başlayan Neslihan'a hoş geldin diyor, formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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Haber: Son Dakika | Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Neslihan Çalışkan'ı transfer etti - Haberler Spor
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