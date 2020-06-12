Son dakika! Kastamonu Adliyesi normalleşme sürecine hazır Son dakika haberi: Kastamonu Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tedbirler uygulanarak "normale" dönüş hazırlıkları yapıldı.

Kastamonu Adliyesi'nde Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) aldığı tedbirler uygulanarak "normale" dönüş hazırlıkları yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 görülmeye başlamasının ardından Adalet Bakanlığı ile HSK'nin aldığı tedbirler kapsamında acil ve tutuklu işler dışında uzaktan, esnek ve nöbet usulü çalışma düzenine geçildiğini hatırlattı.

Adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde aşamalı olarak normale geçiş planı kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uzun, şöyle devam etti:

"Kastamonu Adliyesi'ne personelin ve iş sahiplerinin ateş ölçümü yapılarak ve maskeli olarak giriş sağlanmaya başlandı. Adliye içinde bekleme alanlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturulmasını teminen uyarıcı yazılar, ön bürolar, danışma masaları, icra işlemleri için bekleme yerlerinde sosyal mesafeyi korumaya yönelik sosyal mesafe yer etiketleri ve uyarıcı zemin stickerleri yapıştırıldı. Adliyeye gelen iş sahiplerinin görebileceği alanlara koronavirüs uyarı afişleri asıldı. Yine asansör önlerine, bina giriş ve duruşma kapılarına el antiseptikleri yerleştirildi. İş sahiplerinin kalemlerdeki personelle fiziki temasını engelleyen ayaklı şerit bariyerler konuldu ve bekleme alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlenerek, aşırı yoğunluğun engellenmesi ve sosyal mesafenin korunması bakımından bina içerisine belirlenen sayı kadar iş sahibi alınmasına yönelik tedbirler alındı. Ayrıca bina girişindeki iş yurtları kurumunda da maske satışına başlandı."

Adliyede 1 Haziran itibarıyla normal mesai düzenine geçildiğini aktaran Uzun, "Kastamonu Adliyesi'nde 16 Haziran'dan itibaren icra işlemleri, duruşma ve keşiflerin yapılmaya başlanılacak." ifadelerini kullandı.

Uzun, açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda normalleşme sürecine dair Kastamonu Adliyesi'nde tüm tedbirler alınmıştır. Normalleşme döneminde de adliye girişlerinde ateş ölçümü yapılmaya devam edilecek, herkesin adliyeye maske ile girmesi sağlanacak, rutin aralıklarla adliyenin dezenfekte edilmesine ve günlük temizliğine devam edilecektir. Adliyemiz icra işlemleri ve duruşmaların yapılmaya başlanılmasıyla yoğunluğun yaşanacağı 16 Haziran'daki normalleşme sürecine hazırdır."

Kaynak: AA