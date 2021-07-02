Son dakika! Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti

Son dakika! Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:39:27. #1.16#

title