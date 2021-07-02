Son dakika! Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'i transfer etti

Son dakika haberleri: Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Tunus 1. lig ekiplerinden Es Sahel'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul