Son dakika... Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika gelişmesine göre Kasımpaşa Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
14.08.2020 00:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 01:03
Kasımpaşa Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA