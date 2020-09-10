Son dakika... Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti
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Son dakika... Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Son dakika... Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti
10.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:42

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.

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Kaynak: AA

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