Son dakika... Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti
Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.
10.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:42
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.
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Kaynak: AA