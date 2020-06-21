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Son dakika! Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti

Son dakika gelişmesine göre Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Son dakika! Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti
21.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:24

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe'yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32'ye yükseltmiş oldu. Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012'de 2-0'lık skorla alan Kasımpaşa'nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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