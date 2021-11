Son dakika: Kasapoğlu: "Spor tarihimize yeni hikayeler kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2021 yılının madalyalar yılı olacağına vurgu yapmıştım. Hamdolsun bugün bu hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın, spor tarihimize yeni hikayeler kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz." dedi.

Kasapoğlu, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Dünyanın iki yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini belirten Kasapoğlu, "Pandemi süreci bütün ülkeler için yeni bir milat oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu ölçekte bir olağanüstü hal yaşamadı dünya. Bu zorlu süreç; hayatın en dinamik yanına hitap eden faaliyet alanımızı da doğrudan etkiledi. Süreç, gençlik ve spor alanında büyük kısıtlamalar getirdi. Yeni sorunların aşılması için yeni stratejiler, yeni planlamalar hayata geçirdik. Şaşırmadan, gecikmeden yeni duruma uyumlu tedbirler aldık. Türkiye'nin, diğer alanlarda olduğu gibi gençlik ve spor özelinde de salgın sürecini güçlü altyapısı ve uyguladığı proaktif politikalar sayesinde başarıyla yönettiğini özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, milli sporcuların Türkiye'yi gururlandırdığını ve alınan 13 madalyayla rekor kırıldığını, bazı dallarda da ilk madalyaların geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatırlarsanız geçtiğimiz sene yine Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo 2020'ye atıfta bulunarak, 2021 yılının madalyalar yılı olacağına vurgu yapmıştım. Hamdolsun bugün bu hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın, spor tarihimize yeni hikayeler kazandırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini toplamaya başladık."

Kadın sporcuların Tokyo'da aldığı başarılara da dikkati çeken Kasapoğlu, genç sporcuların da aldığı başarılarla gelecek adına umut verdiğini dile getirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da milli sporcuların elde ettiği 15 madalyayla rekor kırdığını hatırlatan Kasapoğlu, "Tüm sporcularımızla iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Onlar, şanlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız. Hem olimpik, hem de paralimpik sporcularımızın her biri, ister madalya kazanmış olsun, ister kazanamasın, kendilerinden sonra gelecekler için yolu ardına kadar açtılar." ifadesini kullandı.

Olimpiyatta yakalanan bu havayla spora olan ilginin arttığını anlatan Kasapoğlu, bu durumu daha da pozitife çevirmek için projelere devam edeceklerini söyledi.

"3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı, "Sporda Tesisleşme Devrimi"nin Türkiye'de sporun dönüm noktası olduğunun altını çizen Kasapoğlu, 2002'den bu yana, binlerce spor tesisi yaptıklarını belirtti.

Bu yıl içinde 66 projenin yapımının gerçekleştirildiğini anlatan Kasapoğlu, tesislerden vatandaşların 7 gün 24 saat faydalandığını vurguladı.

Kasapoğlu, Ankara Stadı için çalışmalarda sona gelindiğini, İstanbul'daki Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin proje çalışmasının sona erdiğinin ve ihale aşamasına geçileceğinin bilgisini verdi.

Bugüne kadar 1 milyon 226 bin çocuğa ulaşılan "Sportif Yetenek Taraması" projesinde yeni bir döneme geçeceklerini anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde, bilim insanlarıyla birlikte program kapsamında uygulanan spor eğitimlerinin geliştirilmesini ve seçilen öğrencilere daha etkili bir eğitim verilebilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı ismiyle yeni çalışmaları hayata geçireceğiz. Kısa zaman içerisinde 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramalarına da başlayacağız."

2002'de bu yana yapılan yatırımlarla sporcu sayısında büyük artış olduğunu aktaran Kasapoğlu, kadın odaklı spor politikalarının da meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

Spor kulüplerine yapılan yardımlar

Spor kulüplerine yapılan yardımlar hakkında ise Kasapoğlu, şu bilgileri verdi:

"2002 yılında 6 bin 35 olan spor kulübü sayısı bugün 19 bin 99 seviyesine yükseldi. 2002-2020 yılları arasında, 24 bin 163 spor kulübüne 257 milyon 829 bin 865 lira nakdi yardım yaptık. 2021 yılı sonu itibarıyla bu yılki nakdi yardımlarımız 15 milyon 868 bin lira seviyesine ulaşmış olacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız vasıtasıyla amatör spor kulüplerimize, 2020 yılında 62 milyon 348 lira, 2021 yılında 91 milyon 235 bin lira mali destek sağladık. Spor malzemesi yardımlarında ise 2006-2020 yılları arasında 119 milyon 343 bin 130 lira tutarında yardımla spor kulüplerimizi buluşturduk. Bu yıl içinde spor malzemesi yardım tutarımız ise 19 milyon 570 bin lira seviyesine ulaşmış olacak."

Bu yıl milli sporcuların şu ana kadar uluslararası yarışlarda 819 altın, 747 gümüş ve 923 bronz madalya olmak üzere toplam 2 bin 489 madalya kazandığını anlatan Kasapoğlu, sporculara ise toplam 14 milyon 588 bin 870 liralık cumhuriyet altını karşılığı ödül verildiğini kaydetti.

Spor federasyonlarına verilen mali desteği de aktaran Kasapoğlu, "Ekim 2021 itibarıyla 59 bağımsız spor federasyonuna ise 100 milyon 300 bin lira mali destek sağlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla 55 bağımsız spor federasyonunu 2020 yılında 359 milyon 880 bin lira, 2021 yılında 354 milyon 950 bin lira mali destekle buluşturduk." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Kasapoğlu, 2019'dan bu yana 40 şehirle spor yatırımları için protokoller yaptıklarını hatırlattı.

Sporcuların "spor mu eğitim mi" ikilemini de "Milli Sporcu Bursu" uygulamasıyla ortadan kaldırdıklarını dile getiren Kasapoğlu, elini taşın altına koyan üniversitelere de teşekkür etti.

"Devlet üniversitelerinde eğitimin bedava olduğunu göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz"

Türkiye'nin burs, kredi ile yurt imkanlarıyla ABD ve birçok Avrupa ülkesinin çok önünde olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Harç konusu AK Parti'den önce ülkemizin de en büyük problemlerinden biriydi. Harcını ödeyemeyen kazandığı üniversiteye kayıt yaptıramıyor, derslere giremiyor, diplomasını alamıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin gençlerinin böylesine karanlık bir süreç içine girmesine izin vermedi ve 2012 yılında, öğrenci harcı konusunu bu ülkenin gençlerinin gündeminden çıkardı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde devlet üniversitelerinde okumak isteyen gençler yüklü meblağlar ödemek zorundayken, Türkiye'de devlet üniversitelerinde eğitimin, bedava olduğunu göğsümüzü gere gere ifade ediyoruz."

Dünya üzerinde devlet eliyle verilen en kapsamlı ve en geniş öğrenci bursu sistemini gençlere sunduklarını anlatan Kasapoğlu, "Avrupa'da ve Amerika'da bu sistem, büyük ölçüde üniversiteler, STK'ler ve özel sektör marifetiyle gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın dağıttığı öğrenci bursları, diğer ülkelerdeki bu kurumların verdiklerinin bile çok çok üzerinde. 2021 yılında 451 bin 608 öğrenciye burs verdik. 2002'den bu yana faydalanan öğrenci sayısında 9 kat, yapılan ödeme tutarında 14 kat artış ortaya koyduk. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 650, yüksek lisansta 1300 ve doktorada 1950 lira seviyesinde. Burs almak için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 milyon 5 bin 408 gencimize kredi sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir"

Bakanlık olarak en çok titizlendikleri konunun yurtlar olduğunun altını çizen Kasapoğlu, Avrupa ülkelerinin çok üzerinde kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları paylaştı:

"Bizde ise sadece bakanlık yurtlarımızın kapasitesi 742 bin 780'dir. Buna diğer ülkelerdeki gibi özel ve üniversite yurtlarını da eklersek, toplam kapasite 1 milyon 40 bin seviyelerine çıkıyor ki bu sayı İngiltere kapasitesinin neredeyse 2 katına denk geliyor. 81 il ve 249 ilçede toplam 779 öğrenci yurdumuz var. Yurtlarımızın 5 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet veriyor. Son 19 yılda bu alanda özveriyle, gayretle, fedakarlıkla ve kararlılıkla yürütülen bir çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençliğe yönelik koymuş olduğu vizyon ve hedefler var. Öğrenci yurtlarımızdaki istikrar, Türkiye'nin her alanda ortaya koyduğu istikrarın izdüşümleridir. 2002'de sadece 190 yurt vardı. Bu yurtların büyük bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz 779 rakamına ulaşırken, mevcut 190 yurdun neredeyse tamamını da baştan inşa ettik."

Yurt başvurularını her yıl eylül ayında aldıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Her yıl başvuran öğrencilerin yüzde 90-95 civarının da yurtlara yerleşiminin sağlandığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu sene, pandemi nedeniyle, ilk yerleştirmelerde daha önce karşı karşıya kalmadığımız bir yoğunluk yaşadık. Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti. Çünkü geçtiğimiz yıl üniversiteler eğitimleri online yaptılar ve yurtlarda konaklayan gençlerimiz bu süreci ailelerinin yanında geçirmeye karar verdiler. Her yıl büyük çoğunlukta 1. sınıf öğrencilerinden talep alırken, bu sene tüm sınıflardan yurt talebi meydana geldi. Bu yoğunlukları, bakanlık personelimizin özverisi, sistemin sağlamlığı, altyapının gücü sayesinde başarıyla yönettik." diye konuştu.