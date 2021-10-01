Son dakika... Kaş'ta uyuşturucu operasyonu
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, 15. JASAT Timi ve Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesinde 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda, M.S. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA
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