Son dakika: Kaş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika: Kaş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

04.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:24
Son dakika: Kaş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Hantırak'ın (31) kullandığı 48 PH 944 plakalı motosiklet, Kınık Mahallesi D-400 kara yolu Kavakyanı kavşağında, T.S. (60) idaresindeki 07 SFL 61 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Hantırak, yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü, yapılan iki saatlik arama sonucu Kınık Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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