Son dakika... Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberine göre Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Çerçiler mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında küçük bir alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci