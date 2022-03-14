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Son Dakika | Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

AA - Talip Demirci - Güncel
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Son Dakika | Kaş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeşilköy Mahallesi Arap Mezarlığı karşındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 arazöz ve 10 orman işçisiyle yangına müdahale etti.

Büyümeden kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Talip Demirci - Güncel

Yeşilköy Mahallesi, Yangın, Arap, Güncel, Haberler

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