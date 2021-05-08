Son dakika! Kas hastası anne engelli çocukları için tüm zorluklarla mücadele ediyor

Gelen son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kas hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Neslihan Akan, ikisi doğuştan zihinsel ve bedensel engelli üç çocuğuna büyük bir özveriyle bakıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kas hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Neslihan Akan, ikisi doğuştan zihinsel ve bedensel engelli üç çocuğuna büyük bir özveriyle bakıyor.

Osmaniye Mahallesi Yalın Sokak'ta yaşayan 41 yaşındaki Neslihan Akan, doğum sırasında kasları incinip yıprandığı için 8 yaşında ameliyat oldu. Sağlığına kavuşarak 17 yıl önce Tevfik Akan ile dünya evine giren Akan, 3 çocuk dünyaya getirdi.

Doğum sırasında oksijen yetersizliği yaşadıkları için zihinsel ve bedensel engelli doğan Yavuz Selim (14) ve Hüdai'nin (10) bakımını yapan Akan'ın yaşı ilerledikçe nükseden kas hastalığı, sağlıklı doğan son çocuğu Ahmet Efe'yi (3) dünyaya getirdikten sonra arttı.

Yürümekte sıkıntı çeken ve yürüteç yardımıyla hareket edebilen Akan, zorlansa da bir yandan evlatlarına bakıyor, bir yandan da evin işlerini yapmaya gayret ediyor.

Engeline rağmen çocuklarının bakımını fedakarca yapan Akan, onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Çocuklarım için her zaman mücadele edeceğim"

Neslihan Akan, AA muhabirine, çocuklarının mutlu olmasının, kendi engelini unutturduğunu söyledi.

Çocuklarından ikisinin bedensel ve zihinsel engelli olduğunu aktaran Akan, evlatlarına anne sevgisini her zaman hissettirmeye çalıştığını kaydetti.

Akan, çocukları için her zaman mücadele edeceğini belirterek, "Onlara anne sevgisini her zaman fazlasıyla hissettireceğim. Bir hayalim var, o da çocuklarımın yürümesi. Başka bir hayalim veya isteğim yok. Evlatlarımın kokusu olmadan yaşayamıyorum. Anne duygusu böyle bir hismiş, bunu tattım. Çocuklarım kesinlikle yanımda olacak, evlatlarım yanımda olmazsa yaşayamam." ifadelerini kullandı.

Akan, bir gününün nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Sabah kalkıyoruz. Ben çayı demliyorum, o sırada eşim de bana yardım ediyor. Sonra birlikte kahvaltı ediyoruz. Daha sonra çocukların altlarını değiştiriyorum. Ardından kanepeye koyuyorum çocuklarımı ve oyuncaklarını veriyorum oynasınlar ve hareket etsinler diye uğraşıyorum. Evde bu şekilde vakit geçiriyorum."

Akan, kendi durumundan ötürü çocuk bakamayacağını söyleyenlerin olduğunu dile getirerek, engeline rağmen evlatlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş