Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere 20 adet yeni araç kazandırıldı. Düzenlenen törende dualar eşliğinde koç kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne 20 yeni aracın teslimi yapılan törenle gerçekleşti. Törende okunan dualar eşliğinde koçlar kesildi. Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal Müftüsü Mustafa Öztürk katıldı. Törene katılan Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, "Emniyet olarak vatandaşa en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına araçlarımızı sizlerin de desteğiyle yenilemeye çalışıyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL