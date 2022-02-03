Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi - Haberler
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Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika gelişmesine göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere 20 adet yeni araç kazandırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne, vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere 20 adet yeni araç kazandırıldı. Düzenlenen törende dualar eşliğinde koç kesildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne 20 yeni aracın teslimi yapılan törenle gerçekleşti. Törende okunan dualar eşliğinde koçlar kesildi. Törene, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal Müftüsü Mustafa Öztürk katıldı. Törene katılan Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, "Emniyet olarak vatandaşa en iyi şekilde hizmet sunabilmek adına araçlarımızı sizlerin de desteğiyle yenilemeye çalışıyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

Son dakika! Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçlar için koç kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Tragger, Kartal, 3. Sayfa, Haber

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