Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinden "Kovid-19 test kuyruğu" açıklaması

Son dakika haberler... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bugün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerindeki Kovid-19 test kuyruğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer almasıyla ilgili, öğle saatlerinde hastanede muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından...

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bugün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerindeki Kovid-19 test kuyruğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer almasıyla ilgili, öğle saatlerinde hastanede muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşandığını ve sıra oluştuğunu belirterek, "Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Demirhan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında hastanelerinde Kovid-19 test kuyruğu olduğuna ilişkin görüntü ve haberlerin yer aldığını hatırlattı.

Hastanede Kovid-19 test numunelerinin, acil servis içinde ve iyi havalanma sağlaması amacıyla dış kapıya yakın konumda bulunan özel bir mekanda alındığını belirten Demirhan, şunları ifade etti:

"Bu alanda günlük 4 bin-5 bin arasında numune alınarak çalışılmakta ve ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak bugün öğle saatlerinde, hastanemizde muayene olan hastalara ilave olarak havaalanından test talebiyle gelen yaklaşık 100 kişinin de aynı anda test için başvuru yapması neticesinde geçici bir yoğunluk yaşanmış ve sıra oluşmuştur. Kısa sürede talebe cevap verilerek yoğunluk giderilmiş ve alınan numunelerin testleri çalışılarak sonuçları kendilerine iletilmiştir."

Prof. Dr. Recep Demirhan, hastane personelinin hastaların ihtiyacına cevap verme konusunda özveriyle çalıştığının altını çizerek, hastanede bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kesintisiz hizmet verilmeye devam edildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük