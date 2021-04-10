Son dakika! Kartal'da ramazan etkinlikleri online programlarla yapılacak
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Son dakika! Kartal'da ramazan etkinlikleri online programlarla yapılacak

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika! Kartal'da ramazan etkinlikleri online programlarla yapılacak

Son dakika haberleri: Kartal Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini her yaştan Kartallıya yaşatabilmek amacıyla bu yıl geleneksel etkinlikleri, düzenleyeceği online programlar üzerinden gerçekleştirecek.

Kartal Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini her yaştan Kartallıya yaşatabilmek amacıyla bu yıl geleneksel etkinlikleri, düzenleyeceği online programlar üzerinden gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonunda yapılacak geleneksel ramazan etkinlikleri kapsamında yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyununun yanı sıra, Tasavvuf Müziği dinletileri, ilahiler, semazen ve dans gösterileri, kanto, kukla oyunları ile illüzyon gösterileri ekranlara taşınacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler, Kartal Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.

15 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle Kartallı vatandaşlar, ramazan ayının duygu yüklü atmosferini doyasıya yaşayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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