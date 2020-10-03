KARTAL'DA ORMANLIK BÖLGEDEKİ METRUK BİNA ALEV ALEV YANIYOR-1
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KARTAL'DA ORMANLIK BÖLGEDEKİ METRUK BİNA ALEV ALEV YANIYOR-1

03.10.2020 01:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:09
KARTAL'DA ORMANLIK BÖLGEDEKİ METRUK BİNA ALEV ALEV YANIYOR-1

KARTAL'DA ORMANLIK BÖLGEDEKİ METRUK BİNA ALEV ALEV YANIYOR-1 Yılmaz OKUR /İSTANBUL DHA ? KARTAL'da ormanlık bölgedeki metruk bir binada yangın çıktı.

KARTAL'DA ORMANLIK BÖLGEDEKİ METRUK BİNA ALEV ALEV YANIYOR-1
Yılmaz OKUR/İSTANBUL DHA ? KARTAL'da ormanlık bölgedeki metruk bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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