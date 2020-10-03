Son dakika! Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika! Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı

03.10.2020 06:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 06:32
Son dakika! Kartal'da ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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