Son dakika! Kartal'da ormanda yaralı bulunan polis memuru hayatını kaybetti
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Son dakika! Kartal'da ormanda yaralı bulunan polis memuru hayatını kaybetti

13.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:10
Son dakika! Kartal'da ormanda yaralı bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre KARTAL'da ormanda başından silahla vurulmuş halde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARTAL'da ormanda başından silahla vurulmuş halde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kartal'da bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormandan çıkan bir kişi cadde üzerinde devriye gezen polis aracından ağlayarak yardım istedi. Ormanda bir kişinin yaralı şekilde yattığını gören ekipler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralının polis memuru O.Y. olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memurunu sedyeyle ambulansa taşıdı. Polisten yardım isteyen Mahmut S. ise ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ağır yaralı O.Y. ise Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırdı. Tedavi altına alınan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde polis memurunun beylik tabancası da bulundu. Olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken inceleme devam ediyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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