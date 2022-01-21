Son dakika: Kartal'da Ömür hemşireyi öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşireyi başından vurarak öldüren şüpheli Rahmi Uygun emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömür Erez ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildiği zanlının daha öncede ağır yaralamadan ceza evinde yattığı öğrenildi.

Kartal'da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün saat 13.45 sıralarında yaşanan olayda, aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurmuştu. Yaralı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetmişti. 32 yaşındaki Rahmi Uygun 2 saat sonra Bağcılar'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten zanlı adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre zanlının olaydan önce: Esenler Otogarı'na gidip Yücel Ö. isimli bir şahısla buluştuğu ve birlikte Bağcılar'a başka bir kişinin yanına gittikleri öğrenildi. Şahıslar burada bir süre oturduktan sonra zanlı karşıya geçmesi gerektiğini söyleyerek gitmek istediğini belirtti. Zanlı birlikte oturduğu Musa isimli kişinin de "Ben seni bırakırım" diyerek, kiralık araçla olayın işlendiği yerin önüne geldiği öğrenildi. Olaydan sonra zanlının, arkadaşıyla birlikte aile merkezinin önünden uzaklaştıkları ortaya çıktı. Musa denilen kişinin olaydan habersiz olduğu iddia edilirken, bir çok suçtan kaydı olan şüphelinin eniştesini ağır yaralamadan ceza evinde yattığı da öğrenildi.

(Murat Horoz/İHA)