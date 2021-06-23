Son dakika... Kartal'da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada
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Son dakika... Kartal'da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada

Son dakika... Kartal'da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kartal'da seyir halinde olan motokurye, park halindeki otomobilin arkasından aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı.

Kartal'da seyir halinde olan motokurye, park halindeki otomobilin arkasından aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Motokurye ile çocuk yere savrulurken, kazaya tanık olan vatandaşlardan biri önce yerde yatan motokuryeye vurdu, ardından çocuğun yardımına koştu. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde akşam saat 17.45 sıralarında yaşandı. Bir adrese sipariş götüren motokurye Ali Özdurmaz, yol kenarında park halindeki otomobilin arkasından bir anda yola çıkan 6 yaşındaki Tusem Eda Cebeci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve motokurye yere savruldu. Kazayı görenler yardıma koştu. O esnada koşan vatandaşlardan birisi önce yerde yaralı yatan motokuryeye tekme attı, ardında çocuğun yardımına gitti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motokurye ile çocuğun kazayı kırıklarla atlattıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya tanık olan çevre esnafından Züleyha Yeşim, "Çok hızlı geçti motosiklet. Zaten kazayı ilk gören de bendim. Bayağı korktuk. Çocuk bakkaldan çıktı çıkmasıyla çocuğu havalandırdı. Kendi de duramadı. O yüzden sürüklendi. Kötüydü" dedi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir anda yolun karşısına koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada motorun çarptığı yer aldı. Küçük çocuğa doğru koşan bir kişinin ise motokuryenin yanından geçerken tekme attığı görüldü. - İSTANBUL

Son dakika... Kartal'da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada
Son dakika... Kartal'da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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