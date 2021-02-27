Son dakika... Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksiler, sivil araçlar, marketler ve fırınlarda denetim yapıldı.

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksiler, sivil araçlar, marketler ve fırınlarda denetim yapıldı.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in katıldığı denetimde emniyet, sağlık, zabıta, maliye, ilçe tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarının yer aldığı Kovid-19 Denetim Komisyonu ekipleri gerekli kontrolleri yaptı.

Denetimlerde kısıtlamadan muaf olan market ve fırın gibi iş yerlerine giren ekipler, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ticari taksiler ve otomobillere yönelik uygulamada da araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edildi, maske konusunda uyarılar yapıldı.

Demir, tedbirler kapsamında hafta içi her gün 42 kişiden oluşan 4 ekibin denetimlerde vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ettiğini, gerekli ikazlarda bulunduğunu söyledi.

Hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini ifade eden Demir, vatandaşlara, vaka sayıları belirli bir yüzdenin altına düşen yerlerde açılma olabileceğini, bunun için kurallara uymanın önemini anlattıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz