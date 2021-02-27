Son dakika... Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

27.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:14
Son dakika... Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksiler, sivil araçlar, marketler ve fırınlarda denetim yapıldı.

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksiler, sivil araçlar, marketler ve fırınlarda denetim yapıldı.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in katıldığı denetimde emniyet, sağlık, zabıta, maliye, ilçe tarım ve orman müdürlüğü çalışanlarının yer aldığı Kovid-19 Denetim Komisyonu ekipleri gerekli kontrolleri yaptı.

Denetimlerde kısıtlamadan muaf olan market ve fırın gibi iş yerlerine giren ekipler, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Ticari taksiler ve otomobillere yönelik uygulamada da araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edildi, maske konusunda uyarılar yapıldı.

Demir, tedbirler kapsamında hafta içi her gün 42 kişiden oluşan 4 ekibin denetimlerde vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını kontrol ettiğini, gerekli ikazlarda bulunduğunu söyledi.

Hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol ettiklerini ifade eden Demir, vatandaşlara, vaka sayıları belirli bir yüzdenin altına düşen yerlerde açılma olabileceğini, bunun için kurallara uymanın önemini anlattıklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Özlem Zengin Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Türkan Şoray Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kartal'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 13:24:07. #1.15#
title