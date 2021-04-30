KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA

KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynanan kıraathaneye düzenlenen baskında, 9 kişiye toplam 37 bin 702 lirası para cezası kesildi.

KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynanan kıraathaneye düzenlenen baskında, 9 kişiye toplam 37 bin 702 lirası para cezası kesildi.

Polis ekipleri, gece 00.30'da Kartal Topselvi Mahallesi'nde kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye düzenledikleri baskında içerde 9 kişinin olduğunu, kumar oynandığını ve iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti. 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan içerde bulunan 9 kişiye ise ayrıca 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Kıraathane de Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı