KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA
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KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynanan kıraathaneye düzenlenen baskında, 9 kişiye toplam 37 bin 702 lirası para cezası kesildi.

KARTAL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan ve kumar oynanan kıraathaneye düzenlenen baskında, 9 kişiye toplam 37 bin 702 lirası para cezası kesildi.

Polis ekipleri, gece 00.30'da Kartal Topselvi Mahallesi'nde kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye düzenledikleri baskında içerde 9 kişinin olduğunu, kumar oynandığını ve iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit etti. 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan içerde bulunan 9 kişiye ise ayrıca 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Kıraathane de Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA
KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA
KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA
KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA
KARTAL'DA KIRAATHANEYE KUMAR BASKINI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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