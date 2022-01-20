Son dakika: Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı - Haberler
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Son dakika: Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal Kumcular İskelesi'nde rıhtıma bağlı yan yatmış bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika: Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Son dakika: Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

Son dakika: Kartal'da iskeleye bağlı bir gemide yangın çıktı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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