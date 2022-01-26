Son dakika... Kartal'da gelinini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldürdüğü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş Sokak'ta ikamet eden Galip G. ile gelini Safura G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Galip G, gelinine silahla ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Safura G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Galip G. emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Safura G'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.