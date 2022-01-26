Son dakika... Kartal'da gelinini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kartal'da gelinini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son dakika... Kartal'da gelinini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un Kartal ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldürdüğü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde tartıştığı gelinini silahla öldürdüğü öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Kocayemiş Sokak'ta ikamet eden Galip G. ile gelini Safura G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Galip G, gelinine silahla ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Safura G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Galip G. emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Safura G'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Polis, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title