Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar
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Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar

19.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:16
Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda iki araç çarpıştı.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda iki araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Yunus Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 34 KE 7836 plakalı hafif ticari araç ile 34 HH 2658 plakalı araç çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle park halindeki servis aracına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu. 

 


Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar
Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar
Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar
Son dakika haberleri... Kartal'da boş yolda kaza yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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