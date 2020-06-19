Son dakika! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi
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Son dakika! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi

Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, nişanlısı Sibel Doğan ile hayatını birleştirdi.

19.06.2020 03:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:41

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi

İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, nişanlısı Sibel Doğan ile hayatını birleştirdi. Çiftin Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde kıyılan nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Açık alanda yapılan düğün töreninde katılımcıların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkat çekti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Sibel Doğan'ın Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törende, nikahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başta olmak üzere çok sayıda CHP heyeti nikah şahidi oldu. Nikah törenine çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, belediye personeli ve çiftin yakınlarıyla sevenleri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çifte gönderdiği yazılı tebrik mesajı iletildi. Ayrıca 18 Haziran'ın Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in doğum günü olması dolayısıyla Başkan Yüksele sürpriz olarak hazırlanan doğum günü videosu led ekranlara yansıtıldı. Başkan Gökhan Yüksel, 33. yaş gününde dünya evine girmiş oldu. Öte yandan törende sosyal mesafeye dikkat edildiği ve tüm katılımcıların maske taktığı gözlemlendi.

Son dakika! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi

Kaynak: İHA

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