Son dakika... KARTAL AYDOS'TA ORMANLIK ALANDA YANGIN-1
Son dakika habere göre Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı.
05.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:34
Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA