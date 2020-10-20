Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi
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Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi

20.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:33

Karslı aşıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treninin seferlerine yeniden başlaması için tren garında türküler seslendirdi.

Karslı aşıklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Doğu Ekspresi treninin seferlerine yeniden başlaması için tren garında türküler seslendirdi.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan, yolcularına 25 saat boyunca doğal güzellikleri görme imkanı sunan Doğu Ekspresi'nin seferleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süre önce durduruldu.

Uçak ve otobüs seferlerinin aksine Doğu Ekspresi seferinin ise başlamaması nedeniyle bir araya gelen Karslı aşıklar seferlerin başlaması için Kars Tren Garı'nda buluştu. Aşıklar garda saz ve türküler eşliğinde tren seferlerinin yeniden başlaması için yetkililerden yardım istedi.

Halk ozanı Ensar Şahbazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi seferlerinin durdurulmasının ardından Kars'a turistlerin gelmediğini söyledi.

Seferlerin yeniden başlaması için buradan türküler eşliğinde yetkililere seslendiklerini ifade eden Şahbazoğlu, seferlerin yeniden başlamasını istediklerini ifade etti.

Halk ozanı Ayhan Şimşekoğlu ise Kars'ın caddelerinde Doğu Ekspresi ile gelen turistleri yeniden görmek istediklerini belirtti.

Yakın tarihte tren seferlerinin yeniden başlayacağını umduklarını anlatan Şimşekoğlu, şunları kaydetti:

"Kars Tren Garı'nda sessizlik var, çünkü ne gelen tren ne turistler var, biz bu turizme alıştık. Buradan devlet erkanına sesleniyorum, Kars kültürüyle turizmi buluşturup kavuşturmak dileğiyle buradayız. İnşallah yakın bir dönemde yeniden Doğu Ekspresi'ni tüm vagonları dolu halde, turistlerle bekliyoruz."

Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi
Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi
Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi
Karslı aşıklar Doğu Ekspresi seferlerinin başlaması için tren garında türküler seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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