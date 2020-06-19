Son dakika! Karşıyaka'da kulisler hareketli Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen olağan genel kurulunu ağustos ayı sonunda yapmayı planlayan Karşıyaka'da 2.5 yıldır koltukta oturup yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçeyi netleştirmek için basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding'le görüşmeyi bekliyor.

Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen olağan genel kurulunu ağustos ayı sonunda yapmayı planlayan Karşıyaka'da 2.5 yıldır koltukta oturup yeniden aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçeyi netleştirmek için basketbol takımının sponsoru Yaşar Holding'le görüşmeyi bekliyor. Mevcut yönetimini koruyup geçen yıllarda üst üste istifalarla zayıflayan ekibini takviye etmek isteyen Büyükkarcı, liste çalışmalarını sürdürüyor. Camia içinden adaylık baskısı yapılan eski başkanlardan Cenk Karace'yi ikna çalışmaları da devam ediyor. Cenk Karace başkanlığa yeşil ışık yakarsa ekibinde Büyükkarcı'yla köprüleri atan Karşıyaka Belediyesi'ni temsilen Kaan Akacun'un yanı sıra eski basketbol şube başkanlarından Serdar Işıldar, Serhat Bayülken gibi isimlerin olacağı iddia edildi. Geçen sezon Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'ndeki Karşıyaka Belediyespor'u yöneten Akacun'un kongre sürecinde eski divan başkanlarından Cihan Büyükoral ve eski başkanlardan Mutlu Altuğ'la da fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Ocak 2018'de göreve gelen mevcut yönetimin ilk aylarında asbaşkan olarak görev yapıp istifa eden Cenk Karace, ardından Büyükkarcı'yla davalık olmuştu.

Kaynak: DHA