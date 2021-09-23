Son dakika: Karşıyaka'da kavgada bıçakla yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika: Karşıyaka'da kavgada bıçakla yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika: Karşıyaka'da kavgada bıçakla yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kavga sırasında bir genç, bıçakla yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Kavga sırasında bir genç, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde lise öğrencisi B.B. (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, vücudunun iki yerinden bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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