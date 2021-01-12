Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

12.01.2021 00:44 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:56
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika habere göre SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek TIR ile çarpıştı.

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Necmettin Gürgün (38) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15'te Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba'ya giden Necmettin Gürgün yönetimindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan S.E.'nin kullandığı 06 GC 289 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, 2 sürücü ve otomobildeki Ertan Gürgün, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılardan Necmettin Gürgün, kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün kuzeni olduğu öğrenilen Ertan Gürgün, hastanede tedaviye alınırken, kazayı hafif sıyrıkla atlatan TIR sürücüsü de ifadesi için karakola götürüldü.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesi sonucu açıldı. Çekici üzerine yüklenen ve hurdaya dönen otomobilden duman çıkmaya devam etmesi üzerine, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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