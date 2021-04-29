Son Dakika | Karsan, Romanya'da Mangalia kentinin elektrikli otobüs ihalesini kazandı

Son dakika haberi: Karsan, Romanya'nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesini kazanarak, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzaladı.

Karsan, Romanya'nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesini kazanarak, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzaladı.

Karsan açıklamasına göre, Türkiye'de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan şirket, ihracat pazarlarında elektrikli ürün ailesiyle de büyümeye devam ediyor. Ürün yelpazesindeki yüzde 100 elektrikli araçları ve yaygın satış-servis ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi olan Karsan, son olarak Romanya'nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin de kazananı oldu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı.

Karsan, birçok Avrupa kentinde olduğu gibi, Romanya'da da sürdürülebilir bir mobilite için yatırım yapan kentlerin ulaşım ağına katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu yılın temmuz ve eylül aylarında iki parti halinde Mangalia'ya teslim edilmesi planlanan otobüslerle birlikte Romanya pazarındaki Karsan'ın araç sayısı 120 adede yükselmiş olacak.

"Toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Öte yandan açıklamaya göre, tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkati çekiyor. 230 kilowat (kW) güce sahip Atak Electric'te görev yapan elektrikli motor, 2 bin 500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 kilometre menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25'e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, "18+4 ve 21+4" katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak