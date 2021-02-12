Son dakika... Kars ve Iğdır'da PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kars ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kars ve Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Digor ilçesi ile Iğdır'daki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, HDP il yönetimindeki Zeki Şur, HDP Digor ilçe yönetiminde bulunan 2 kişi ile Iğdır HDP il yöneticilerinden 1 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

HDP Kars yönetiminde bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik