Yaya geçitlerinde denetim yapıldı
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Yaya geçitlerinde denetim yapıldı

03.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:59

Droneden görüntü Sürücülerin bilgilendirilmesi Denetimlerden genel görüntü Trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlemin uygulanması ARDAHAN - Polis ekiplerince yaya geçitlerinde denetim yapıldı.

Droneden görüntü

Sürücülerin bilgilendirilmesi

Denetimlerden genel görüntü

Trafik kurallarını ihlal edenlere cezai işlemin uygulanması ARDAHAN - Polis ekiplerince yaya geçitlerinde denetim yapıldı.

Ardahan'da yayaların ve sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile bu konudaki farkındalığın oluşması amacıyla "yaya önceliği" konusunda denetim yapıldı.

Kongre Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen denetimde, yayalara ve sürücülere bilgi verildi.

Denetimde tafik kurallarını ihlal eden bazı sürücüler de drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Yaya geçitlerinde denetim yapıldı
Yaya geçitlerinde denetim yapıldı
Yaya geçitlerinde denetim yapıldı
Yaya geçitlerinde denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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