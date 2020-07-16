Son Dakika | Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları
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Son Dakika | Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları

Son dakika haberi... Kars'ta 2020 yılı Kurban Bayramı'nda dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla bir takım önlemler alındı.

Son Dakika | Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları
16.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:05

Kars'ta 2020 yılı Kurban Bayramı'nda dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla bir takım önlemler alındı.

Kentte kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların düzenlenmesi için Kars Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı'nda toplandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda alınan kararlar çerçevesin de 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri istendi.

Kars Hayvan Pazarı'nın kurban satış yeri olarak belirlenmesine ve kurbanlık hayvan satışlarının bu alanda yapılmasına karar verilirken, Büyük baş hayvanlar için Belediye Mezbahanesi ve Kar-Et, küçükbaş hayvanlar için ise Kasaplar Hali'nin kurban kesim yeri olarak belirlendi.

Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine karar verildi.

Kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek isteyenlere dini ve hijyenik şartlara uyarak hayvana eziyet vermeden kesmelerine, umumun istifadesine sunulan cadde, sokak, park ve bahçelerde kurban kesilmesine müsaade edilmemesine ve kurban atıklarını poşetlemek suretiyle ağzı kapalı olarak Belediye elemanlarının alacakları uygun yerlere bırakılması kararlaştırıldı.

Kurbanlık hayvanlar için sevk raporları düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET veteriner bilgi sistemi veri tabanından mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğine bakılacak.

Kurban edilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe veya pasaportların kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları aracılığı ile 14 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesine karar verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca kendi görev sahalarına giren ve "Kurban Hizmetleri Komisyonunca" belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine, kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine ve vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulacak.

Düzenlenen toplantıda; Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu, nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin vatandaşa hatırlatılacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu tavsiyesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklardır.

Kurban kesim hizmetleri irtibat bürosunun Kars İl Müftülüğü'nce belirlenmesine Kars Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca karar verildi. - KARS

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Kaynak: İHA

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